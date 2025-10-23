Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских дронов в Краматорске, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали дронами рынок в Краматорске — вспыхнул пожар (ФОТО, ВИДЕО)

23 окт 2025, 15:39
999

Російські загарбники вчора, 22 жовтня, ввечері атакували дронами місто Краматорськ Донецької області.

Унаслідок удару виникла пожежа — загорівся торговельний кіоск на території місцевого ринку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини.

Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували займання на площі близько 150 кв. м.

Закликаємо громадян евакуюватися до безпечніших регіонів України. Бережіть себе та своїх близьких! — наголошують у ДСНС.

Наслідки атаки російських дронів у Краматорську, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що у Краматорську внаслідок удару безпілотника типу «Ланцет» загинули двоє українських медійників.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров