Последствия атаки российских дронов в Краматорске, фото: ГСЧС
Рашисты атаковали дронами рынок в Краматорске — вспыхнул пожар (ФОТО, ВИДЕО)
Російські загарбники вчора, 22 жовтня, ввечері атакували дронами місто Краматорськ Донецької області.
Унаслідок удару виникла пожежа — загорівся торговельний кіоск на території місцевого ринку.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини.
Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували займання на площі близько 150 кв. м.
Закликаємо громадян евакуюватися до безпечніших регіонів України. Бережіть себе та своїх близьких! — наголошують у ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що у Краматорську внаслідок удару безпілотника типу «Ланцет» загинули двоє українських медійників.