Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки атаки російських дронів у Краматорську, фото: ДСНС

Рашисти атакували дронами ринок у Краматорську — спалахнула пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

23 жов 2025, 15:39
999

Російські загарбники вчора, 22 жовтня, ввечері атакували дронами місто Краматорськ Донецької області.

Унаслідок удару виникла пожежа — загорівся торговельний кіоск на території місцевого ринку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини.

Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували займання на площі близько 150 кв. м.

Закликаємо громадян евакуюватися до безпечніших регіонів України. Бережіть себе та своїх близьких! — наголошують у ДСНС.

Наслідки атаки російських дронів у Краматорську, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що у Краматорську внаслідок удару безпілотника типу «Ланцет» загинули двоє українських медійників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів