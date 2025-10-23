Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Состоялся очередной обмен телами погибших, фото: КШППВ

В Украину вернули еще тысячу тел погибших (ФОТО)

23 окт 2025, 16:03
999

В Україну сьогодні, 23 жовтня, повернуто 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — зазначили у КШППВ.

Зазначається, що проведенню цього обміну тілами посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Відбувся черговий обмін тілами загиблих, фото: КШППВ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров