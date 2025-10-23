Состоялся очередной обмен телами погибших, фото: КШППВ

В Україну сьогодні, 23 жовтня, повернуто 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — зазначили у КШППВ.

Зазначається, що проведенню цього обміну тілами посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.