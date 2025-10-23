Ракурсhttps://racurs.ua/
Состоялся очередной обмен телами погибших, фото: КШППВ
В Україну сьогодні, 23 жовтня, повернуто 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — зазначили у КШППВ.
Зазначається, що проведенню цього обміну тілами посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.