Відбувся черговий обмін тілами загиблих, фото: КШППВ

В Україну сьогодні, 23 жовтня, повернуто 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — зазначили у КШППВ.

Зазначається, що проведенню цього обміну тілами посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.