Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Відбувся черговий обмін тілами загиблих, фото: КШППВ

В Україну повернули ще тисячу тіл загиблих (ФОТО)

23 жов 2025, 16:03
999

В Україну сьогодні, 23 жовтня, повернуто 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — зазначили у КШППВ.

Зазначається, що проведенню цього обміну тілами посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Відбувся черговий обмін тілами загиблих, фото: КШППВ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів