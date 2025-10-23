Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия атаки российского дрона в Запорожье, фото ГСЧС
FPV-дрон атаковал пожарно-спасательный автомобиль в Запорожье — ранен человек (ФОТО)
Російські війська завдали удару FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі.
Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.
- пошкоджений пожежний автомобіль.
Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників — людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним, — наголошують у ДСНС.