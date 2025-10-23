Новости
Последствия атаки российского дрона в Запорожье, фото ГСЧС

FPV-дрон атаковал пожарно-спасательный автомобиль в Запорожье — ранен человек (ФОТО)

23 окт 2025, 21:55
Російські війська завдали удару FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.
  • пошкоджений пожежний автомобіль.

Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників — людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним, — наголошують у ДСНС.

Наслідки атаки російського дрона на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


