Последствия атаки российского дрона в Запорожье, фото ГСЧС

Ракурс

Російські війська завдали удару FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.

пошкоджений пожежний автомобіль.