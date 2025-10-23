Наслідки атаки російського дрона на Запоріжжі, фото: ДСНС

Російські війська завдали удару FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.

пошкоджений пожежний автомобіль.