Наслідки атаки російського дрона на Запоріжжі, фото: ДСНС

FPV-дрон атакував пожежно-рятувальний автомобіль на Запоріжжі — поранено людину (ФОТО)

23 жов 2025, 21:55
Російські війська завдали удару FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.
  • пошкоджений пожежний автомобіль.

Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників — людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним, — наголошують у ДСНС.

Наслідки атаки російського дрона на Запоріжжі, фото: ДСНС

