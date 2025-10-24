24 ОМБр ім. Короля Данила разом з суміжниками відбила російський механізований штурм міста Часів Яр на Донеччині.

Відповідне відео сьогодні опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Вранці 20 жовтня в смузі відповідальності 24 бригади росіяни здійснили безуспішну спробу прориву, застосувавши бронетехніку, мотоцикли та квадроцикли, — вказано в описі відео.