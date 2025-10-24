Новости
Ракурс
Рашисты предприняли попытку штурма Часового Яра, применив мотоциклы и квадроциклы, скриншот видео

Силы обороны отразили попытку штурма Часового Яра на бронетехнике и квадроциклах (ВИДЕО)

24 окт 2025, 15:07
24 ОМБр ім. Короля Данила разом з суміжниками відбила російський механізований штурм міста Часів Яр на Донеччині.

Відповідне відео сьогодні опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Вранці 20 жовтня в смузі відповідальності 24 бригади росіяни здійснили безуспішну спробу прориву, застосувавши бронетехніку, мотоцикли та квадроцикли, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті:

  • знищено бронемашини «МТ-ЛБ» та «БМП-1» з антидроновим захистом, два квадроцикли та три мотоцикли;
  • ще дві одиниці бронетехніки були уражені на підʼїзді та відкотилися;
  • 20 окупантів ліквідовано, ще 11 поранено.

Штурм відбивали воїни 24 ОМБр імені короля Данила, 18 Словʼянської бригади НГУ, 101 ОБрО та 427 ОПБС «РАРОГ», — зазначили в Сухопутних військах.

Источник: Ракурс


