Бойцы ССО зачистили наблюдательный пункт россиян — видео боевой работыhttps://racurs.ua/n209898-boycy-sso-zachistili-nabludatelnyy-punkt-rossiyan-video-boevoy-raboty.htmlРакурс
Українські ССО провели ще одну успішну бойову операцію на фронті.
Оператори 3-го полку ССО Sword Group отримали задачу рано вранці висунутись та зачистити спостережний пункт противника. У ході бою специ ліквідували одного росіянина, а інший в паніці підірвав себе гранатою. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у Facebook.
Також українські військові захопили зброю та радіостанцію противника, що дало можливість «моніторити» ефір та працювати на випередження.
В ССО наголосили, що поставлене завдання було виконане без зайвого галасу та втрат.
Як відомо, основними завданнями Сил спеціальних операцій є, зокрема, рейди та сучасні бойові дії, психологічні операції (Psy-Ops), здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту та створення агентурних мереж.
Нагадаємо, днями на Північно-Слобожанському напрямку група «А» 1-го загону Wolfborn SOF 144-го Центру Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну росіянам територію. Специ спочатку провели дорозвідку, а потім здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях. Підтверджено ліквідацію 13 загарбників.