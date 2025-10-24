Українські ССО зачистили спостережний пункт окупантів. Фото:

Українські ССО провели ще одну успішну бойову операцію на фронті.

Оператори 3-го полку ССО Sword Group отримали задачу рано вранці висунутись та зачистити спостережний пункт противника. У ході бою специ ліквідували одного росіянина, а інший в паніці підірвав себе гранатою. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у Facebook.

Також українські військові захопили зброю та радіостанцію противника, що дало можливість «моніторити» ефір та працювати на випередження.

В ССО наголосили, що поставлене завдання було виконане без зайвого галасу та втрат.

Як відомо, основними завданнями Сил спеціальних операцій є, зокрема, рейди та сучасні бойові дії, психологічні операції (Psy-Ops), здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту та створення агентурних мереж.

Нагадаємо, днями на Північно-Слобожанському напрямку група «А» 1-го загону Wolfborn SOF 144-го Центру Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну росіянам територію. Специ спочатку провели дорозвідку, а потім здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях. Підтверджено ліквідацію 13 загарбників.