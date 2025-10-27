Лейтенанта Василия Марзоева ликвидировали на Запорожском направлении, скриншот видео

На Запорізькому напрямку авіабомба ліквідувала окупанта Васілія Марзоєва — сина російського генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ, який причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.

Про це повідомила прес-служба ГУР, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що російський лейтенант Васілій Марзоєв — командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії — у момент удару перебував на позиції операторів дронів у районі села Плавні Василівського району Запорізької області, яку 15 жовтня виявила аерозвідка зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій ГУР.