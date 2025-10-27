Авіабомба ліквідувала сина російського генерала (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209919-aviabomba-likviduvala-syna-rosiyskogo-generala-video.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку авіабомба ліквідувала окупанта Васілія Марзоєва — сина російського генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ, який причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.
Про це повідомила прес-служба ГУР, опублікувавши відповідне відео.
Зазначається, що російський лейтенант Васілій Марзоєв — командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії — у момент удару перебував на позиції операторів дронів у районі села Плавні Василівського району Запорізької області, яку 15 жовтня виявила аерозвідка зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій ГУР.
За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба — закобзонити російських убивць, — розповіли у ГУР.