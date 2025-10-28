На ТОТ с 1 ноября будут демонтировать спутниковое оборудование, позволяющее избегать российской пропаганды

Рашисты планируют демонтировать спутниковое оборудование на ТОТ, фото: Wikimedia Commons

На тимчасово окупованих територіях Луганщини із 1 листопада окупаційна влада розпочне примусовий демонтаж супутникових комплексів, які дозволяють передивлятися більше, ніж дозволені Кремлем 20 обов’язкових телеканалів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

На новому обладнанні, яке обіцяють встановити, сигнал ловитимуть на супутник, аби подивитися лише внутрішнє телебачення із пропагандою 24/7. Такий собі внутрішній космос, — зазначив він.

Крім того, на ТОТ Луганщини з 1 січня окупанти вважатимуть адміністративним правопорушенням керування транспортним засобом не з російськими номерами.