Рашисты планируют демонтировать спутниковое оборудование на ТОТ, фото: Wikimedia Commons

На ТОТ с 1 ноября будут демонтировать спутниковое оборудование, позволяющее избегать российской пропаганды

28 окт 2025, 09:39
На тимчасово окупованих територіях Луганщини із 1 листопада окупаційна влада розпочне примусовий демонтаж супутникових комплексів, які дозволяють передивлятися більше, ніж дозволені Кремлем 20 обов’язкових телеканалів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

На новому обладнанні, яке обіцяють встановити, сигнал ловитимуть на супутник, аби подивитися лише внутрішнє телебачення із пропагандою 24/7. Такий собі внутрішній космос, — зазначив він.

Крім того, на ТОТ Луганщини з 1 січня окупанти вважатимуть адміністративним правопорушенням керування транспортним засобом не з російськими номерами.

Загарбники не визнаватимуть ані номерів українського зразка, ані тих місцевих, «омріяних», які із 2014 року й донедавна видавали в «лнр», але самі росіяни їх так і не визнали, — зазначає Харченко. — Тож, після нового року усі виявлені автівки, які не пройшли перереєстрацію, відправлятимуть на розмитнення.

Источник: Ракурс


