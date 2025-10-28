На ТОТ з 1 листопада демонтуватимуть супутникове обладнання, яке дозволяє уникати російської пропаганди

На ТОТ з 1 листопада демонтуватимуть супутникове обладнання, яке дозволяє уникати російської пропагандиhttps://racurs.ua/ua/n209936-na-tot-z-1-lystopada-demontuvatymut-suputnykove-obladnannya-yake-dozvolyaie-unykaty-rosiyskoyi.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Луганщини із 1 листопада окупаційна влада розпочне примусовий демонтаж супутникових комплексів, які дозволяють передивлятися більше, ніж дозволені Кремлем 20 обов’язкових телеканалів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
На новому обладнанні, яке обіцяють встановити, сигнал ловитимуть на супутник, аби подивитися лише внутрішнє телебачення із пропагандою 24/7. Такий собі внутрішній космос, — зазначив він.
Крім того, на ТОТ Луганщини з 1 січня окупанти вважатимуть адміністративним правопорушенням керування транспортним засобом не з російськими номерами.
Загарбники не визнаватимуть ані номерів українського зразка, ані тих місцевих, «омріяних», які із 2014 року й донедавна видавали в «лнр», але самі росіяни їх так і не визнали, — зазначає Харченко. — Тож, після нового року усі виявлені автівки, які не пройшли перереєстрацію, відправлятимуть на розмитнення.