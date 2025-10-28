Карта: DeepState

Сили оборони України відновили позиції біля кількох населених пунктів Донбасу.

ЗСУ відкинули російських загарбників поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового в Донецькій області. Про це OSINT-проект DeepState 28 жовтня повідомив у Telegram.

Водночас російська окупаційна армія просунулася біля Звірового на Покровському напрямку в Донецькій області та поблизу Степової Новоселівки Куп’янському напрямку на Харківщині.

Як відомо, 22 жовтня стало відомо, що українські десантники звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку. Бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ встановили в цьому населеному пункті український прапор.

Нагадаємо, напередодні OSINT-проект DeepState заявив про те, що армія РФ змогла взяти під контроль нові території Дніпропетровщини та Харківщини. Загарбники просунулися поблизу Одрадного в Харківській області, а також Вишневого та Злагоди в Дніпропетровській області.