ДШВ выбили россиян из села Кучеров Яр. Фото:

https://racurs.ua/n209846-ukrainskie-desantniki-osvobodili-kucherov-yar-v-rayone-dobropolya-video.html

Ракурс

Українські десантники звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку.

Бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ встановили в населеному пункті український прапор. У полон потрапили понад 50 росіян. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 22 жовтня повідомили у Facebook.

Крок за кроком Україна повертає своє, — наголосили в ДШВ.

Як відомо, село Кучерів Яр входить до Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області. Поблизу цього населеного пункту знаходиться заповідна зона Кучерів Яр. Згідно інформації з відкритих джерел, у селі проживає до 150 жителів.

Нагадаємо, 13 жовтня аналітики проекту DeepState інформували, що Сили оборони України провели успішний контрнаступ в Донецькій області. Українські підрозділи зуміли відтіснити російських окупантів в районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр та Новопавлівка на Покровському напрямку.