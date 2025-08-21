ВСУ освободили большую часть села Толстое Донецкой области. Скриншот с видео

ЗСУ повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області.

Звільнення частини села від російських окупантів стало можливим завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. Захисники вибивали ворога вдень та вночі, знищуючи його на землі та з повітря. Про це 21 серпня повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро».

Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів безпілотних авіаційних комплексів та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату, — наголосило командування.

Як, відомо село Товсте розташоване у Волноваському районі Донеччини. Населений пункт розташований на відстані близько 7 км від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

У 5-й ОВМБр опублікували відео бойової роботи в Товстому.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що підрозділи 225-го окремого штурмового полку зачистили від окупантів села Степне та Новокостянтинівка в Сумській області. Підрозділи ворога витіснили за межі державного кордону.