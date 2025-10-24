ВСУ зачистили Торское в Донецкой области. Фото: Генштаб

Сили оборони України зачистили від окупантів населений пункт Торське на Лиманському напрямку.

Росіяни зайшли в село з мінімальною кількістю боєкомплекту. Перебували вони в Торському без води та їжі. Згодом ворога з населеного пункту вибили бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У ході боїв були знищені до 100 загарбників. Про це підрозділ 24 жовтня повідомив у Facebook.

Зараз у Торському — український прапор, — зазначили в полку.

Як відомо, Торське розташоване на півночі Донецької області на відстані близько 7,7 км на північний схід від Лиману. На мапах українського OSINT-проекту Deepstate населений пункт наразі вказаний як частково окупований. Зміни на його мапі з’являються із затримкою.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку Донецької області. У цьому селі українські десантники встановили жовто-синій стяг. У ході боїв у полон потрапили понад 50 росіян.