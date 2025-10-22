Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДШВ вибили росіян із села Кучерів Яр. Фото:

Українські десантники звільнили Кучерів Яр у районі Добропілля (ВІДЕО)

22 жов 2025, 19:26
999

Українські десантники звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку.

Бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ встановили в населеному пункті український прапор. У полон потрапили понад 50 росіян. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 22 жовтня повідомили у Facebook.

Крок за кроком Україна повертає своє, — наголосили в ДШВ.

Як відомо, село Кучерів Яр входить до Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області. Поблизу цього населеного пункту знаходиться заповідна зона Кучерів Яр. Згідно інформації з відкритих джерел, у селі проживає до 150 жителів.

Нагадаємо, 13 жовтня аналітики проекту DeepState інформували, що Сили оборони України провели успішний контрнаступ в Донецькій області. Українські підрозділи зуміли відтіснити російських окупантів в районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр та Новопавлівка на Покровському напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів