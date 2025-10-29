РФ массированно атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру Одесской области. Фото:

Армія Російської Федерації масовано обстріляли Одеську область.

У ніч на 29 жовтня ворожі безпілотники атакували об'єкти інфраструктури. Російська атака пошкодила об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Постраждала одна людина, їй надають необхідну допомогу. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Зазначається, що частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання, але енергетики вже працюють над її відновленням. Об'єкти критичної інфраструктури наразі працюють на генераторах.

Тим часом в ДТЕК поінформували, що ворог атакував в Одеській області енергетичний обєкет. Пошкодження дуже значні, а ремонт займе тривалий час. Наразі майже 27 тис. будинків знеструмлені.

Нагадаємо, 28 жовтня російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.