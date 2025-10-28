Новини
В Україні продовжують діяти графіки відключень електроенергії, фото:

Рашисти атакували енергоінфраструктуру двох областей, у кількох регіонах діють графіки відключень — Міненерго

28 жов 2025, 11:19
Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що сьогодні:

  • графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08.00 до 22.00;
  • в окремих регіонах з 07.00 до 22.00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — наголошують в Міненерго.

