Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.
Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що сьогодні:
- графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08.00 до 22.00;
- в окремих регіонах з 07.00 до 22.00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — наголошують в Міненерго.