Последствия российской воздушной атаки по Запорожью 30 октября фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n209989-20-bpla-i-vosem-raket-atakovali-zaporoje-razrusheny-neskolko-etajey-obschejitiya-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, завдали комбінованого удару по обласному центру Запорізької області та Запорізькому району.

Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Зруйновані кілька поверхів гуртожитку, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок обстрілу травмовано десятьох людей, серед них п’ятеро дітей. Також психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, зокрема сімом дітям. Кількість постраждалих уточнюється.

За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився п’ятий, — розповіли у відомстві.

За однією з адрес тривають пошуково-рятувальні роботи. До робіт залучено кінологічний розрахунок для пошуку людей під завалами. За іншими адресами ліквідовано пожежі.