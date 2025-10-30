Новини
Наслідки російської повітряної атаки по Запоріжжю 30 жовтня, фото: Запорізька ОВА

20 БПЛА та вісім ракет атакували Запоріжжя — зруйновані кілька поверхів гуртожитку (ФОТО)

30 жов 2025, 08:35
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, завдали комбінованого удару по обласному центру Запорізької області та Запорізькому району.

Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Зруйновані кілька поверхів гуртожитку, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок обстрілу травмовано десятьох людей, серед них п’ятеро дітей. Також психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, зокрема сімом дітям. Кількість постраждалих уточнюється.

За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився п’ятий, — розповіли у відомстві.

За однією з адрес тривають пошуково-рятувальні роботи. До робіт залучено кінологічний розрахунок для пошуку людей під завалами. За іншими адресами ліквідовано пожежі.

Наслідки російської повітряної атаки по Запоріжжю 30 жовтня, фото: Запорізька ОВА

Наслідки російської повітряної атаки по Запоріжжю 30 жовтня, фото: Запорізька ОВА

