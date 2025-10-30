Новости
Ракурс
Россияне за сутки потеряли 960 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 960 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

30 окт 2025, 09:49
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 140 тис. 860 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 305 танків;
  • 23 тис. 514 бойових броньованих машин;
  • 34 тис. 89 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 531 одиницю
  • РСЗВ;
  • 1 тис. 232 одиниці засобів ППО;
  • 428 літаків;
  • 346 гелікоптерів;
  • 75 тис. 707 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 880 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 65 тис. 993 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 986 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що загалом протягом минулої доби було зафіксовано 172 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб, здійснив 4 тис. 323 обстріли, зокрема 98 — із РСЗВ, залучив для ураження 5 тис. 671 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів:

  • Покровське Дніпропетровської області;
  • Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області;
  • Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.

Источник: Ракурс


