Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеской артиллерии, скриншот видео
FPV-дроны уничтожили две пушки и САУ оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209985-fpv-drony-unichtojili-dve-pushki-i-sau-okkupantov-video.htmlРакурс
FPV-дрони 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили дві гармати та самохідну артилерійську установку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Оператори відпрацювали по ворожих цілях — знищено дві гармати та одну САУ. Точні удари, злагоджена взаємодія і мінімізація ризиків для наших бійців, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.