Уничтожение вражеской артиллерии, скриншот видео

FPV-дроны уничтожили две пушки и САУ оккупантов (ВИДЕО)

29 окт 2025, 21:58
FPV-дрони 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили дві гармати та самохідну артилерійську установку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Оператори відпрацювали по ворожих цілях — знищено дві гармати та одну САУ. Точні удари, злагоджена взаємодія і мінімізація ризиків для наших бійців, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

