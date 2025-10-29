FPV-дрони 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили дві гармати та самохідну артилерійську установку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Оператори відпрацювали по ворожих цілях — знищено дві гармати та одну САУ. Точні удари, злагоджена взаємодія і мінімізація ризиків для наших бійців, — вказано в описі відео.