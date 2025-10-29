Новини
Ракурс
Знищення ворожої артилерії, скріншот відео

FPV-дрони знищили дві гармати та САУ окупантів (ВІДЕО)

29 жов 2025, 21:58
FPV-дрони 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили дві гармати та самохідну артилерійську установку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 29 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Оператори відпрацювали по ворожих цілях — знищено дві гармати та одну САУ. Точні удари, злагоджена взаємодія і мінімізація ризиків для наших бійців, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


