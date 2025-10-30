Російські загарбники за добу втратили 960 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n209991-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-960-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 140 тис. 860 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 305 танків;
- 23 тис. 514 бойових броньованих машин;
- 34 тис. 89 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 531 одиницю
- РСЗВ;
- 1 тис. 232 одиниці засобів ППО;
- 428 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 75 тис. 707 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 880 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 65 тис. 993 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 986 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що загалом протягом минулої доби було зафіксовано 172 бойові зіткнення.
Ворог вчора завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб, здійснив 4 тис. 323 обстріли, зокрема 98 — із РСЗВ, залучив для ураження 5 тис. 671 дрон-камікадзе.
Авіаударів зазнали райони населених пунктів:
- Покровське Дніпропетровської області;
- Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області;
- Ольгівка Херсонської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.