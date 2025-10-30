Росіяни за добу втратили 960 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 140 тис. 860 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 305 танків;

23 тис. 514 бойових броньованих машин;

34 тис. 89 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 531 одиницю

РСЗВ;

1 тис. 232 одиниці засобів ППО;

428 літаків;

346 гелікоптерів;

75 тис. 707 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 880 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

65 тис. 993 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 986 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що загалом протягом минулої доби було зафіксовано 172 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб, здійснив 4 тис. 323 обстріли, зокрема 98 — із РСЗВ, залучив для ураження 5 тис. 671 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів:

Покровське Дніпропетровської області;

Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області;

Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.