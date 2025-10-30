Задымление в районе Луганской ТЭС. Фото:

https://racurs.ua/n210005-okkupirovannaya-luganschina-obestochena-posle-avarii-na-tes-smi.html

Ракурс

Світло зникло в усіх населених пунктах окупованої Луганської області у четвер, 30 жовтня.

Так звана місцева «влада» заявила, що причиною знеструмлення «стала аварія на енергомережах». Тим часом у мережі поширили фото та відео задимлення в районі Луганської ТЕС, що в місті Щастя. Про це пише російський Telegram-канал Astra.

Місцеві мешканці кажуть про надзвичайну подію на місцевій теплоелектростанції. Начебто аварія спричинила зупинку котельних та насосних станцій.

Ватажок самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник тим час зібрав екстрене засідання.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни атакували низку ТЕС у різних регіонах України, серйозно пошкодивши обладнання. Це була третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за жовтень.

Наразі в усіх українських областях запроваджені графіки погодинних відключень, які діятимуть з 15.00 до 22.00. Обсяг обмежень складає від однієї до двох черг.