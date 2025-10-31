Новости
Ракурс
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Оккупанты ударили по Днепропетровщине — возникли пожары (ФОТО)

31 окт 2025, 09:55
Дніпро та область вночі 31 жовтня зазнали нових обстрілів з боку російської армії.

Ворог застосував ударні безпілотників для ударів по Шахтарському та Покровській громаді. А FPV-дронами, реактивними системами залпового вогню «Град» та артилерією агресор бив по Нікопольщині. Також під атакою перебувало й місто Дніпро. Загиблих і постраждалих немає. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що в Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Крім того, удари ворога припали на Шахтарську та Покровську громади Синельниківського району. Там були пошкоджені об'єкти інфраструктури й горів приватний будинок.

А в Нікопольському районі під обстрілами перебували районний центр, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Горіла приватна оселя.

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 10 російських безпілотників упродовж години атакували Суми. Один із ворожих ударних безпілотників влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Також зафіксоване влучання у двоповерховий житловий будинок в іншому районі міста. Наразі відомо про 11 постраждалих.

Источник: Ракурс


