Десяток російських безпілотників упродовж години атакували Суми.

Один із ворожих ударних безпілотників влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Також зафіксоване влучання у двоповерховий житловий будинок в іншому районі міста. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що внаслідок влучання у дев’ятиповерхівку на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 жителів. А в приватному секторі горіли дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об'єкті інфраструктури. Рятувальники вже ліквідували пожежі.

Попередньо відомо про 11 травмованих. Серед постраждалих — четверо дітей.

Водночас в. о. міського голови Артем Кобзар зазначив, що ворог завдав удару по багатоповерхівці в Зарічному районі міста. Також зафіксовано п’ять ударів по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі.

Місцеве видання «Кордон.Медіа» поінформувало, що щонайменше шість багатоповерхівок пошкоджені внаслідок удару «Шахеда» в Сумах. На верхніх поверхах вирувала пожежа.

А в Ковпаківському районі, за інформацією медіа, загорівся будинок і був частково знищений. Також виникла пожежа внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 30 жовтня російська окупаційна армія атакувала Слов’янськ з реактивних систем залпового вогню. Ворог завдав двох ударів, які припали на мікрорайон Лісний. Снаряди розірвалися на вулицях Олімпійська та 95-ї бригади. Наразі відомо про трьох загиблих.

Джерело: «Кордон.Медіа»