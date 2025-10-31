Сколько объектов нефтепереработки РФ поражены с начала года, рассказал Малюк

Сколько объектов нефтепереработки РФ поражены с начала года, рассказал Малюкhttps://racurs.ua/n210034-skolko-obektov-neftepererabotki-rf-porajeny-s-nachala-goda-rasskazal-maluk.htmlРакурс
Майже 160 успішних уражень об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки РФ здійснено з початку року.
Про це сьогодні, 31 жовтня, під час прес-конференції розповів очільник СБУ Василь Малюк, повідомляє «Радіо Свобода».
Якщо брати статистику за вересень-жовтень цього року, це 20 об'єктів. Серед них 6 нафтопереробних заводів, 2 нафтотермінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій, — зазначив він.
За словами Малюка, атаки по цих об'єктах призвели до:
- 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів;
- простою 37% нафтопереробних потужностей;
- дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах РФ;
- заборони експорту бензину до кінця цього року.
Малюк зазначив, що найефективніше проти українських безпілотників працюють російські ЗРК «Панцир», тому з початку 2025 року Україна знищила 48% із них.
За його словами, Росія може виробляти близько 30 таких установок на рік, однак кількість знищених ЗРК значно перевищує цю цифру.
Джерело: «Радіо Свобода»