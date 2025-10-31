Скільки об'єктів нафтопереробки РФ уражено з початку року, розповів Малюк

ЗСУ завдали низку ударів по об’єктах нафтопереробки РФ, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n210034-skilky-obiektiv-naftopererobky-rf-urajeno-z-pochatku-roku-rozpoviv-maluk.html

Ракурс

Майже 160 успішних уражень об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки РФ здійснено з початку року.

Про це сьогодні, 31 жовтня, під час прес-конференції розповів очільник СБУ Василь Малюк, повідомляє «Радіо Свобода».

Якщо брати статистику за вересень-жовтень цього року, це 20 об'єктів. Серед них 6 нафтопереробних заводів, 2 нафтотермінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій, — зазначив він.

За словами Малюка, атаки по цих об'єктах призвели до:

20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів;

простою 37% нафтопереробних потужностей;

дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах РФ;

заборони експорту бензину до кінця цього року.

Малюк зазначив, що найефективніше проти українських безпілотників працюють російські ЗРК «Панцир», тому з початку 2025 року Україна знищила 48% із них.

За його словами, Росія може виробляти близько 30 таких установок на рік, однак кількість знищених ЗРК значно перевищує цю цифру.

Джерело: «Радіо Свобода»