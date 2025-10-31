Новини
ЗСУ завдали низку ударів по об’єктах нафтопереробки РФ, фото: ТСН

Скільки об'єктів нафтопереробки РФ уражено з початку року, розповів Малюк

31 жов 2025, 18:41
Майже 160 успішних уражень об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки РФ здійснено з початку року.

Про це сьогодні, 31 жовтня, під час прес-конференції розповів очільник СБУ Василь Малюк, повідомляє «Радіо Свобода».

Якщо брати статистику за вересень-жовтень цього року, це 20 об'єктів. Серед них 6 нафтопереробних заводів, 2 нафтотермінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій, — зазначив він.

За словами Малюка, атаки по цих об'єктах призвели до:

  • 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів;
  • простою 37% нафтопереробних потужностей;
  • дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах РФ;
  • заборони експорту бензину до кінця цього року.

Малюк зазначив, що найефективніше проти українських безпілотників працюють російські ЗРК «Панцир», тому з початку 2025 року Україна знищила 48% із них.

За його словами, Росія може виробляти близько 30 таких установок на рік, однак кількість знищених ЗРК значно перевищує цю цифру.

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


