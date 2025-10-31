Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжают применять отключение электроэнергии, фото:

Отключение электроэнергии будут применяться в отдельных регионах 1 ноября — Укрэнерго

31 окт 2025, 20:58
999

В окремих регіонах України завтра, 1 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Зазначається, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 08.00 до 10.00 та з 15.00 до 22.00 — обсягом 0,5 черги;
  • графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 8.00 до 10.00 та з 15.00 до 22.00 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров