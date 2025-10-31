Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні продовжують застосовувати відключення електроенергії, фото:
В окремих регіонах України завтра, 1 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання
електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.
Зазначається, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 08.00 до 10.00 та з 15.00 до 22.00 — обсягом 0,5 черги;
- графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 8.00 до 10.00 та з 15.00 до 22.00 — для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.