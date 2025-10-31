Новини
В Україні продовжують застосовувати відключення електроенергії, фото:

Відключення електроенергії застосовуватимуть в окремих регіонах 1 листопада — Укренерго

31 жов 2025, 20:58
999

В окремих регіонах України завтра, 1 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Зазначається, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 08.00 до 10.00 та з 15.00 до 22.00 — обсягом 0,5 черги;
  • графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 8.00 до 10.00 та з 15.00 до 22.00 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


