Суд избрал меры пресечения должностным лицам Одесского горсовета, фото: Офис генерального прокурора

Чиновникам Одесского горсовета избрали меры пресечения по делу о гибели людей

31 окт 2025, 21:25
999

У справі про загибель дев’яти людей в Одесі суд обрав запобіжні заходи посадовцям Одеської міськради у межах кримінального провадження щодо службової недбалості, яка спричинила загибель людей (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу).

Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Запобіжні заходи обрано підозрюваним посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованого комунального підприємства «Міські дороги»:

  • заступнику міського голови — цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;
  • заступниці міського голови — нічний домашній арешт;
  • начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП «Міські дороги» — нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;
  • директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП «Міські дороги» — тримання під вартою із альтернативою застави у 1,5 млн грн;
  • директору Департаменту міського господарства — тримання під вартою із альтернативою застави у 3 млн грн.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі сталася потужна злива — за день випала майже двомісячна норма опадів, що спричинило потужну повінь, котра призвела до загибелі людей.

Також суд сьогодні обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову.

Источник: Ракурс


