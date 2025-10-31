Чиновникам Одесского горсовета избрали меры пресечения по делу о гибели людей

Ракурсhttps://racurs.ua/
Суд избрал меры пресечения должностным лицам Одесского горсовета, фото: Офис генерального прокурора
У справі про загибель дев’яти людей в Одесі суд обрав запобіжні заходи посадовцям Одеської міськради у межах кримінального провадження щодо службової недбалості, яка спричинила загибель людей (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу).
Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Запобіжні заходи обрано підозрюваним посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованого комунального підприємства «Міські дороги»:
- заступнику міського голови — цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;
- заступниці міського голови — нічний домашній арешт;
- начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП «Міські дороги» — нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;
- директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП «Міські дороги» — тримання під вартою із альтернативою застави у 1,5 млн грн;
- директору Департаменту міського господарства — тримання під вартою із альтернативою застави у 3 млн грн.
Нагадаємо, 30 вересня в Одесі сталася потужна злива — за день випала майже двомісячна норма опадів, що спричинило потужну повінь, котра призвела до загибелі людей.
Також суд сьогодні обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову.
