Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 160 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n210045-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-160-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 144 тис. 830 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 321 танк;
- 23 тис. 531 бойову броньовану машину;
- 34 тис. 207 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 534 одиниці РСЗВ;
- 1 тис .235 одиниць засобів ППО;
- 428 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 77 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 918 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 66 тис. 411 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 989 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення.
Вчора ворог завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 913 обстрілів, зокрема 45 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 481 дрон-камікадзе.
Рашисти завдавали авіаударів по районах населених пунктів:
- Борова, Циркуни Харківської області;
- Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області;
- Садове Херсонської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.