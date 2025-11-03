Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли более тысячи человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 160 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

3 ноя 2025, 08:27
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 144 тис. 830 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 321 танк;
  • 23 тис. 531 бойову броньовану машину;
  • 34 тис. 207 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 534 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис .235 одиниць засобів ППО;
  • 428 літаків;
  • 346 гелікоптерів;
  • 77 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 918 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 66 тис. 411 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 989 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення.

Вчора ворог завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 913 обстрілів, зокрема 45 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 481 дрон-камікадзе.

Рашисти завдавали авіаударів по районах населених пунктів:

  • Борова, Циркуни Харківської області;
  • Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області;
  • Садове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров