Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Охоту FPV-дронов на вражескую пехоту показали Сухопутные войска (ВИДЕО)

31 окт 2025, 16:35
999

Військові 127-ї окремої важкої механізованої бригади за допомогою FPV-дронів знищили низку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 31 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікували Сухопутні війська.

Нічого зайвого: лише точність, майстерність і результат, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів по рашистах, зняти камерами FPV-дронів.

