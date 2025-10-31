Військові 127-ї окремої важкої механізованої бригади за допомогою FPV-дронів знищили низку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 31 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікували Сухопутні війська.

Нічого зайвого: лише точність, майстерність і результат, — вказано в описі відео.