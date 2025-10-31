Новини
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Полювання FPV-дронів на ворожу піхоту показали Сухопутні війська (ВІДЕО)

31 жов 2025, 16:35
Військові 127-ї окремої важкої механізованої бригади за допомогою FPV-дронів знищили низку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 31 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікували Сухопутні війська.

Нічого зайвого: лише точність, майстерність і результат, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів по рашистах, зняти камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


