Знищення російських загарбників, скріншот відео
Військові 127-ї окремої важкої механізованої бригади за допомогою FPV-дронів знищили низку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 31 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікували Сухопутні війська.
Нічого зайвого: лише точність, майстерність і результат, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів по рашистах, зняти камерами FPV-дронів.