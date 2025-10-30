Український швидкісний FPV-дрон «GRIM 8» вразив ворожий літальний апарат.

Відповідне відео сьогодні, 30 жовтня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Зазначається, що результат влучання підтверджено.

На відео показано момент завдання удару по ворожому безпілотнику, знятий камерою FPV-дрона. Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.