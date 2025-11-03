Рашисти за добу втратили понад тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n210045-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-160-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 144 тис. 830 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 321 танк;

23 тис. 531 бойову броньовану машину;

34 тис. 207 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 534 одиниці РСЗВ;

1 тис .235 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

346 гелікоптерів;

77 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 918 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

66 тис. 411 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 989 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення.

Вчора ворог завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 913 обстрілів, зокрема 45 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 481 дрон-камікадзе.

Рашисти завдавали авіаударів по районах населених пунктів:

Борова, Циркуни Харківської області;

Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області;

Садове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.