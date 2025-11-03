Задержан 18-летний информатор, который шпионил за эшелонами ВСУ, фото: СБУ

https://racurs.ua/n210052-18-letniy-rossiyskiy-informator-rasstavlyal-videolovushki-na-ukrzaliznyce-sbu-foto.html

Ракурс

Контррозвідка СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який діяв у Полтавській та Кіровоградській областях.

Зловмисник шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України, повідомляє прес-центр СБУ.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків», — розповіли у СБУ.

Зазначається, що фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів:

У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Зловмисник також намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах — за вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ, — зазначили у СБУ.

У зловмисника вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до восьми років ув’язнення.