Затримано 18-річного інформатора, який шпигував за ешелонами ЗСУ, фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який діяв у Полтавській та Кіровоградській областях.
Зловмисник шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України, повідомляє прес-центр СБУ.
За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків», — розповіли у СБУ.
Зазначається, що фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів:
У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.
Зловмисник також намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах — за вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.
Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ, — зазначили у СБУ.
У зловмисника вилучили телефон із доказами роботи на ворога.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до восьми років ув’язнення.