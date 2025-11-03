Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Национальная полиция

Рашисты за сутки более 2 тыс. раз обстреляли Донбасс — трое погибших, повреждена церковь (ФОТО)

3 ноя 2025, 14:02
999

За минулу добу, 2 листопада, поліція зафіксувала 2 тис. 328 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині.

Під вогнем перебували п’ять населених пунктів — міста Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селища Райгородок і Старорайське. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Внаслідок обстрілів:

  • у Мирнограді внаслідок ворожого влучання загинули двоє цивільних осіб;
  • одну людину росіяни вбили у Старорайському Дружківської ТГ;
  • по Райгородку війська рф завдали авіаудару — поранили цивільну особу, пошкодили 15 приватних будинків;
  • БПЛА «Італмас» атакував Слов’янськ — руйнувань зазнали три приватних будинки;
  • у Миколаївці ударом БпЛА «Молнія-2» пошкоджено церкву.

Крім того, сьогодні, близько 3.45 росія вдарила по Краматорську. Інформації про постраждалих не надходило, — додали в поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров