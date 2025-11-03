Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n210055-rashisty-za-sutki-bolee-2-tys-raz-obstrelyali-donbass-troe-pogibshih-povrejdena-cerkov-foto.html

Ракурс

За минулу добу, 2 листопада, поліція зафіксувала 2 тис. 328 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині.

Під вогнем перебували п’ять населених пунктів — міста Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селища Райгородок і Старорайське. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Внаслідок обстрілів:

у Мирнограді внаслідок ворожого влучання загинули двоє цивільних осіб;

одну людину росіяни вбили у Старорайському Дружківської ТГ;

по Райгородку війська рф завдали авіаудару — поранили цивільну особу, пошкодили 15 приватних будинків;

БПЛА «Італмас» атакував Слов’янськ — руйнувань зазнали три приватних будинки;

у Миколаївці ударом БпЛА «Молнія-2» пошкоджено церкву.

Крім того, сьогодні, близько 3.45 росія вдарила по Краматорську. Інформації про постраждалих не надходило, — додали в поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.