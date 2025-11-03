Новини
Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Національна поліція

Рашисти за добу понад 2 тис. разів обстріляли Донеччину — троє загиблих, пошкоджено церкву (ФОТО)

3 лис 2025, 14:02
За минулу добу, 2 листопада, поліція зафіксувала 2 тис. 328 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині.

Під вогнем перебували п’ять населених пунктів — міста Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селища Райгородок і Старорайське. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Внаслідок обстрілів:

  • у Мирнограді внаслідок ворожого влучання загинули двоє цивільних осіб;
  • одну людину росіяни вбили у Старорайському Дружківської ТГ;
  • по Райгородку війська рф завдали авіаудару — поранили цивільну особу, пошкодили 15 приватних будинків;
  • БПЛА «Італмас» атакував Слов’янськ — руйнувань зазнали три приватних будинки;
  • у Миколаївці ударом БпЛА «Молнія-2» пошкоджено церкву.

Крім того, сьогодні, близько 3.45 росія вдарила по Краматорську. Інформації про постраждалих не надходило, — додали в поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Джерело: Ракурс


