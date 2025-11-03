Читайте также
Сили спеціальних операцій в ніч на сьогодні, 3 листопада, здійснили успішне ураження об'єктів логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Зазначається, що:
- поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів;
- поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.
Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ рф «Центр», — наголошують у ССО. — Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати.