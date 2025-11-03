Новини
Знищення логістики ворога на ТОТ Луганщини, скріншот відео

Дрони ССО вразили логістику ворога на ТОТ Луганщини (ВІДЕО)

3 лис 2025, 15:25
999

Сили спеціальних операцій в ніч на сьогодні, 3 листопада, здійснили успішне ураження об'єктів логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що:

  • поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів;
  • поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ рф «Центр», — наголошують у ССО. — Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати.

Джерело: Ракурс


