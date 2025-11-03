Знищення логістики ворога на ТОТ Луганщини, скріншот відео

Ракурс

Сили спеціальних операцій в ніч на сьогодні, 3 листопада, здійснили успішне ураження об'єктів логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що:

поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів;

поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.