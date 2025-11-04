Ракурсhttps://racurs.ua/
В окремих регіонах України завтра, 5 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень 5 листопада будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 07.00 до 21.00 обсягом від однієї до двох черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 до 22.00 для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.