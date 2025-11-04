В отдельных регионах продолжают действовать отключения электроэнергии

В окремих регіонах України завтра, 5 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень 5 листопада будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 07.00 до 21.00 обсягом від однієї до двох черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 до 22.00 для промислових споживачів.