Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В окремих регіонах продовжують діяти відключення електроенергії, фото:

Відключення електроенергії застосовуватиму 5 листопада в окремих регіонах — Укренерго

4 лис 2025, 19:39
999

В окремих регіонах України завтра, 5 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень 5 листопада будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 07.00 до 21.00 обсягом від однієї до двох черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 до 22.00 для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів