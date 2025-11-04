Последствия российских ударов 4 ноября по Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 листопада, вдень масовано атакували КАБами та БПЛА Синельниківський район Дніпропетровської області.

Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Покровській громаді внаслідок авіаудару по центру селища загинули 2 чоловіків, серед яких поліцейський, ще 4 людини отримали поранення, у тому числі поліцейський, — розповіли у відомстві.

Внаслідок російського удару також виникло загоряння магазину та легкового автомобіля на площі 200 кв. м.

Пожежу ліквідували вогнеборці. Пошкоджень зазнали магазини, торгівельні павільйони, кафе, перукарня, автомобілі та п’ятиповерховий житловий будинок, — зазначили в ДСНС.

Крім того, у Петропавлівській громаді внаслідок влучання у приватний житловий сектор загорівся будинок.