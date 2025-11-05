Продолжаются меры по блокированию противника — Генштаб об обороне Покровскаhttps://racurs.ua/n210113-prodoljautsya-mery-po-blokirovaniu-protivnika-genshtab-ob-oborone-pokrovska.htmlРакурс
Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення українських підрозділів та частин немає.
Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що у Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії.
Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто, — розповіли у Генштабі. — Так, тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.
Зазначається, що загалом з початку тижня на Покровському напрямку втрати російських загарбників склали:
- 249 окупантів (з них 159 безповоротні);
- сім пунктів управління БПЛА;
- 26 одиниць автомобільної й мототехніки;
- танк;
- бойова броньована машина.
Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів, — додали у Генштабі.
Також триває Добропільська операція.
Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м, — зазначили у Генштабі. — Загалом за час операції, станом на 5 листопада 2025 року, звільнено 188,9 кв. км, а 249,9 кв. км — зачищено від ДРГ противника.