Рашисти намагаються захопити Покровськ, фото: «Главком»

Тривають заходи з блокування противника — Генштаб про оборону Покровська

5 лис 2025, 15:27
999

Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення українських підрозділів та частин немає.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що у Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії.

Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто, — розповіли у Генштабі. — Так, тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

Зазначається, що загалом з початку тижня на Покровському напрямку втрати російських загарбників склали:

  • 249 окупантів (з них 159 безповоротні);
  • сім пунктів управління БПЛА;
  • 26 одиниць автомобільної й мототехніки;
  • танк;
  • бойова броньована машина.

Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів, — додали у Генштабі.

Також триває Добропільська операція.

Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м, — зазначили у Генштабі. — Загалом за час операції, станом на 5 листопада 2025 року, звільнено 188,9 кв. км, а 249,9 кв. км — зачищено від ДРГ противника.

Джерело: Ракурс


